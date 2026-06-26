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Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения силовиков - РИА Новости, 26.06.2026
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18:32 26.06.2026
Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения силовиков

Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения из силовых ведомств

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств.
  • Документ расширяет перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается сотрудникам таможни, противопожарной службы, ФССП и УИС.
  • Единовременное пособие не будет выплачиваться в случае прекращения допуска к гостайне, утраты гражданства РФ, приобретения иностранного гражданства или статуса иноагента, а также совершения проступка, порочащего честь сотрудника.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не будет выплачиваться, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, документом расширяется перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается сотрудникам таможни, противопожарной службы, ФССП и УИС.
Так, единовременное пособие не будет выплачиваться по таким основаниям, как: прекращение допуска сотрудника к гостайне вследствие нарушения им требований законодательства РФ о государственной тайне, прекращение российского гражданства или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание сотрудника на территории другого государства.
К числу вышеуказанных оснований также относится приобретение сотрудником статуса иноагента или совершение проступка, порочащего его честь.
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