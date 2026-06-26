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Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами - РИА Новости, 26.06.2026
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18:31 26.06.2026
Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами.
  • Минюст получит право направлять в банки электронные запросы о счетах и вкладах иноагентов при выявлении признаков нарушений закона.
  • С 1 сентября иноагенты будут обязаны направлять в Минюст сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации и им будет запрещено быть рекламодателями социальной рекламы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет Минюст правом направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме. Порядок направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с ЦБ РФ.
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Предусматривается, что если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое обращение он сможет не ранее чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного заявления.
Кроме того, с 1 сентября вводится запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.
Также с 1 сентября предусматривается обязанность иноагентов направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, такие сведения можно будет подавать в свободной форме.
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