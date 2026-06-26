Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами.

Минюст получит право направлять в банки электронные запросы о счетах и вкладах иноагентов при выявлении признаков нарушений закона.

С 1 сентября иноагенты будут обязаны направлять в Минюст сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации и им будет запрещено быть рекламодателями социальной рекламы.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон наделяет Минюст правом направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме. Порядок направления запросов и предоставления сведений Минюст согласует с ЦБ РФ.

Предусматривается, что если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое обращение он сможет не ранее чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного заявления.

Кроме того, с 1 сентября вводится запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.