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Путин подписал закон о единой базе IMEI-кодов мобильных устройств - РИА Новости, 26.06.2026
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18:25 26.06.2026 (обновлено: 18:32 26.06.2026)
Путин подписал закон о единой базе IMEI-кодов мобильных устройств

Путин подписал закон о создании базы данных IMEI-кодов мобильных устройств

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о создании единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI).
  • База будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах.
  • Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
Согласно закону, данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с SIM-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.
Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство.
Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.
Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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