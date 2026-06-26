Путин подписал закон о единой базе IMEI-кодов мобильных устройств

Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство.

Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.