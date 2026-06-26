Путин подписал закон о единой базе IMEI-кодов мобильных устройств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о создании единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI).
- База будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах.
- Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
Согласно закону, данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с SIM-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.
Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство.
Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.
Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет.