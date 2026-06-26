Рейтинг@Mail.ru
В России отменили штрафы за непредставление "нулевых" деклараций - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 26.06.2026
В России отменили штрафы за непредставление "нулевых" деклараций

Путин подписал закон об отмене штрафов за непредставление "нулевых" деклараций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, освобождающий налогоплательщиков от ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости при отсутствии ущерба бюджетной системе России.
  • Закон также вводит упрощенную процедуру привлечения ИП и организаций к ответственности за нарушение сроков представления "ненулевых" налоговых деклараций без признаков других нарушений.
  • Упрощенный порядок привлечения к ответственности и возможность представления сведений о смягчающих обстоятельствах начнут действовать через месяц после публикации закона.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий не привлекать налогоплательщиков к ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимого имущества, если это не нанесло ущерба бюджетной системе РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Заготовка табачного листа - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В России установили пошлины за лицензии на торговлю табаком
Вчера, 17:58
Закон освобождает граждан от ответственности за непредставление налоговой декларации по НДФЛ с доходов от продажи или дарения недвижимого имущества. Согласно сопроводительным документам, это позволит исключить избыточное карательное воздействие на граждан без нарушения интересов бюджета.
Закон также освобождает организации, ИП и физлиц от ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций. Ранее минимальный штраф за это составлял 1000 рублей, но при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства его размер снижался не менее чем вдвое.
В результате расходы федерального бюджета, связанные с назначением штрафа, существенно превышали доходы от его взимания. Однако освобождение от ответственности, исходя из пояснительной записки, не станет стимулировать плательщиков не представлять налоговые декларации, поскольку это является основанием для применения иных мер, включая блокировку счетов в банках.
Помимо этого, вводится упрощенная процедура привлечения ИП и организаций к ответственности за нарушение сроков представления "ненулевых" налоговых деклараций в случае, когда нет признаков иных нарушений законодательства о налогах и сборах. Размер штрафа в этом случае будет определяться на основании добровольно задекларированной плательщиком суммы налога.
При вынесении решения в упрощенном порядке будут учитываться смягчающие или исключающие ответственность обстоятельства. Сведения о них налогоплательщик будет вправе представить вместе с налоговой декларацией, в том числе поданной с нарушением сроков. Такое решение можно будет обжаловать, в том числе путем подачи жалобы, рассматриваемой в упрощенном порядке (в семидневный срок).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Через месяц после публикации начнет действовать упрощенный порядок привлечения к ответственности за несвоевременную подачу налоговых деклараций, а также возможность при их подаче представлять сведения о смягчающих обстоятельствах с подтверждающими документами.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года
24 июня, 12:44
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала