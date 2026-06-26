В России отменили штрафы за непредставление "нулевых" деклараций

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, освобождающий налогоплательщиков от ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости при отсутствии ущерба бюджетной системе России.

Закон также вводит упрощенную процедуру привлечения ИП и организаций к ответственности за нарушение сроков представления "ненулевых" налоговых деклараций без признаков других нарушений.

Упрощенный порядок привлечения к ответственности и возможность представления сведений о смягчающих обстоятельствах начнут действовать через месяц после публикации закона.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий не привлекать налогоплательщиков к ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимого имущества, если это не нанесло ущерба бюджетной системе РФ.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон освобождает граждан от ответственности за непредставление налоговой декларации по НДФЛ с доходов от продажи или дарения недвижимого имущества. Согласно сопроводительным документам, это позволит исключить избыточное карательное воздействие на граждан без нарушения интересов бюджета.

Закон также освобождает организации, ИП и физлиц от ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций. Ранее минимальный штраф за это составлял 1000 рублей, но при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства его размер снижался не менее чем вдвое.

В результате расходы федерального бюджета, связанные с назначением штрафа, существенно превышали доходы от его взимания. Однако освобождение от ответственности, исходя из пояснительной записки, не станет стимулировать плательщиков не представлять налоговые декларации, поскольку это является основанием для применения иных мер, включая блокировку счетов в банках.

Помимо этого, вводится упрощенная процедура привлечения ИП и организаций к ответственности за нарушение сроков представления "ненулевых" налоговых деклараций в случае, когда нет признаков иных нарушений законодательства о налогах и сборах. Размер штрафа в этом случае будет определяться на основании добровольно задекларированной плательщиком суммы налога.

При вынесении решения в упрощенном порядке будут учитываться смягчающие или исключающие ответственность обстоятельства. Сведения о них налогоплательщик будет вправе представить вместе с налоговой декларацией, в том числе поданной с нарушением сроков. Такое решение можно будет обжаловать, в том числе путем подачи жалобы, рассматриваемой в упрощенном порядке (в семидневный срок).