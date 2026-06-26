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Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда - РИА Новости, 26.06.2026
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18:22 26.06.2026 (обновлено: 18:27 26.06.2026)
Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда

Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда в Москве.
  • Юрисдикция Внуковского суда распространяется на территории районов Москвы Внуково и Филимонковский.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда в Москве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в правительственной комиссии по законопроектной деятельности сообщили РИА Новости о поддержке законопроекта о создании Внуковского районного суда.
«
"В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации": создать Внуковский районный суд города Москвы", - говорится в документе.
Согласно документу, юрисдикция Внуковского суда распространяется на территории районов Москвы Внуково и Филимонковский.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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