Путин подписал закон о создании Внуковского районного суда

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"В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации": создать Внуковский районный суд города Москвы", - говорится в документе.