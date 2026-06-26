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Путин подписал закон о втором пакете мер против кибермошенников - РИА Новости, 26.06.2026
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18:20 26.06.2026
Путин подписал закон о втором пакете мер против кибермошенников

Путин подписал закон о защите от телефонных и интернет-мошенников

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.
  • Он объединяет около 30 инициатив.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.
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Закон ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо - их может быть не более 20.
Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны защищать свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.
В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания будет обязана возместить ущерб. Однако выплата производится только в случаях, когда оператор нарушил установленный порядок действий.
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Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов. Наполнять базу будут операторы связи и органы власти.
Закон также предоставляет гражданам право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям - уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку.
Наряду с этим, вводится тревожная кнопка. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через "Госуслуги".
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