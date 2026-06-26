Путин подписал закон о втором пакете мер против кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Он объединяет около 30 инициатив.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.

Закон ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо - их может быть не более 20.

Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны защищать свои приложения и сайты, а также предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания будет обязана возместить ущерб. Однако выплата производится только в случаях, когда оператор нарушил установленный порядок действий.

Отдельная норма создает базу данных IMEI-кодов мобильных устройств. Она будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию в России идентификаторах телефонов. Наполнять базу будут операторы связи и органы власти.

Закон также предоставляет гражданам право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям - уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку.