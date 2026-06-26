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Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт у одного человека - РИА Новости, 26.06.2026
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18:19 26.06.2026 (обновлено: 18:28 26.06.2026)
Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт у одного человека

Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт у человека до 20

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками.
  • Закон дает банкам право задерживать подозрительные платежи на шесть часов после подтверждения перевода клиентом.
  • Банки обязаны возместить ущерб клиенту, если они нарушат требования закона и клиент потеряет деньги, при наличии постановления о возбуждении уголовного дела.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками и дает банкам право задерживать подозрительные платежи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
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Согласно документу, одному физическому лицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение составляют случаи, установленные решением совета директоров Банка России.
Кроме того, закон также вводит "период охлаждения": после того как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение шести часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного ПО на устройстве клиента.
Если кредитная организация нарушит это требование или вовремя не заблокирует перевод и клиент потеряет деньги, банк обязан возместить ущерб. Выплата производится при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если же банк соблюдал все требования, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.
Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон, по аналогии с первым "антифрод"-пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. По его словам, мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые "дропперские" счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал.
Депутат подчеркнул, что имеющиеся карты у граждан никто не отнимет - правило начнет действовать для новых выпусков, а чтобы механизм работал, создается единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).
Он уточнял, что банки будут обязаны передавать туда информацию, и если у клиента по всем картам накопилось уже 20 штук, банк просто не сможет выпустить новую.
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