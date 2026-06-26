Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт у одного человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками.

Закон дает банкам право задерживать подозрительные платежи на шесть часов после подтверждения перевода клиентом.

Банки обязаны возместить ущерб клиенту, если они нарушат требования закона и клиент потеряет деньги, при наличии постановления о возбуждении уголовного дела.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками и дает банкам право задерживать подозрительные платежи. Соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками и дает банкам право задерживать подозрительные платежи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Согласно документу, одному физическому лицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение составляют случаи, установленные решением совета директоров Банка России.

Кроме того, закон также вводит "период охлаждения": после того как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение шести часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного ПО на устройстве клиента.

Если кредитная организация нарушит это требование или вовремя не заблокирует перевод и клиент потеряет деньги, банк обязан возместить ущерб. Выплата производится при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если же банк соблюдал все требования, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон, по аналогии с первым "антифрод"-пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. По его словам, мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые "дропперские" счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал.

Депутат подчеркнул, что имеющиеся карты у граждан никто не отнимет - правило начнет действовать для новых выпусков, а чтобы механизм работал, создается единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).