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Путин подписал закон о правилах использования сим-карт несовершеннолетними - РИА Новости, 26.06.2026
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18:17 26.06.2026 (обновлено: 18:46 26.06.2026)
Путин подписал закон о правилах использования сим-карт несовершеннолетними

Путин подписал закон, регулирующий использование сим-карт несовершеннолетними

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование сим-карт несовершеннолетними и ограничивающий расторжение договоров с операторами.
  • Родители или законные представители могут уведомить оператора связи о передаче своего абонентского номера ребенку с указанием его возраста для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам.
  • Расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера теперь можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения, что направлено на противодействие использованию одноразовых сим-карт.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила использования сим-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
Согласно закону, родители или законные представители вправе уведомить оператора связи о том, что передают свой абонентский номер ребенку, с указанием его возраста. Это необходимо для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в этом случае установит правительство РФ.
Кроме того, законом предусматривается, что теперь расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обратился раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и не взимать плату. Целью данной нормы является противодействие использованию одноразовых сим-карт.
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