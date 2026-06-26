Путин подписал закон о правилах использования сим-карт несовершеннолетними

Кроме того, законом предусматривается, что теперь расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обратился раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и не взимать плату. Целью данной нормы является противодействие использованию одноразовых сим-карт.