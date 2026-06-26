Путин подписал закон о тревожной кнопке на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах" для жалобы на мошеннические действия.

Операторы связи обязаны блокировать номера мошенников и возмещать ущерб гражданам в случае своей халатности.

Государственные органы, Центральный банк и кредитные организации получают право на бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах", а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах", а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Законом вводится тревожная кнопка, с помощью которой граждане смогут через сайт "Госуслуги" пожаловаться на мошеннические действия. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников.

Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский , важно сделать дубль такой кнопки также в приложении "Макс" и в банковских приложениях.

Кроме того, согласно документу, операторы связи обязаны выявлять абонентские номера, используемые для совершения противоправных действий, и передавать эти сведения в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. На основе полученных данных оператор приостанавливает обслуживание таких номеров.

Если мошенники похитили деньги, а оператор вовремя не заблокировал подозрительный номер или не прекратил пропуск звонка, он обязан возместить ущерб. Для получения выплаты понадобится постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена.