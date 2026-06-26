Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" за заслуги в области культуры и искусства.
- Благодарность также объявлена коллективу киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького в Москве.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" за заслуги в области культуры и искусства, следует из соответствующего распоряжения главы государства.
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"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам:.. государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", - говорится в документе.
Кроме того, благодарность также объявлена коллективу киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького в Москве.