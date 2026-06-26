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Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:10 26.06.2026
Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта"

Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" за заслуги в культуре

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" за заслуги в области культуры и искусства.
  • Благодарность также объявлена коллективу киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького в Москве.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу "Москонцерта" за заслуги в области культуры и искусства, следует из соответствующего распоряжения главы государства.
«
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам:.. государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", - говорится в документе.
Кроме того, благодарность также объявлена коллективу киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького в Москве.
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КультураМоскваРоссияВладимир ПутинМосконцерт
 
 
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