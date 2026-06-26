Путин встретился с Лукашенко на Валдае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился с Лукашенко.
- Переговоры проходят в формате тет-а-тет в резиденции президента на Валдае.
- На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов.
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщило агентство Белта.
"Главы государств общаются в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае", — говорится в публикации.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут необходимым.