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Путин встретился с Лукашенко на Валдае - РИА Новости, 26.06.2026
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Союзное государство
 
18:04 26.06.2026 (обновлено: 21:41 26.06.2026)
Путин встретился с Лукашенко на Валдае

Путин и Лукашенко встретились на Валдае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с Лукашенко.
  • Переговоры проходят в формате тет-а-тет в резиденции президента на Валдае.
  • На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов.
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщило агентство Белта.
"Главы государств общаются в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае", — говорится в публикации.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут необходимым.
Лукашенко о встрече с представителями Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского
25 июня, 16:17
 
Союзное государствоВладимир ПутинВ миреБелоруссияРоссияВалдайАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
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