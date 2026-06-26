Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о создании суда Путинского района Грозного.

Юрисдикция Шейх-Мансуровского районного суда уточняется и закрепляется в границах, установленных законодательством Чечни на 18 сентября 2024 года.

Дела и жалобы, принятые к производству Шейх-Мансуровским судом до начала работы суда Путинского района, останутся у него для рассмотрения по прежним правилам подсудности.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым создается суд Путинского района Грозного и уточняется юрисдикция Шейх-Мансуровского районного суда в столице Чечни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, суд Путинского района считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей. Решение о дне начала его работы примет президиум Верховного суда Чечни.

До этого момента на территорию Путинского района распространяется юрисдикция Шейх-Мансуровского районного суда. Также закон закрепляет, что юрисдикция Шейх-Мансуровского суда действует на территории Шейх-Мансуровского района в границах, установленных законодательством Чечни на 18 сентября 2024 года.

Дела и жалобы, которые были приняты к производству Шейх-Мансуровским судом до начала работы суда Путинского района, останутся у него для рассмотрения по прежним правилам подсудности.