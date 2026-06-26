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Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда - РИА Новости, 26.06.2026
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18:00 26.06.2026
Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда

Путин подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда.
  • Новый суд будет образован со дня назначения на должности не менее половины от установленной численности его судей.
  • Организационные мероприятия по созданию суда осуществит судебный департамент при Верховном суде РФ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда, в юрисдикцию которого передаются дела в отношении воинских частей и учреждений, дислоцированных в Белгородской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее эти вопросы относились к ведению Курского гарнизонного военного суда. Согласно принятому закону, новый суд будет считаться образованным со дня назначения на должности не менее половины от установленной численности его судей.
Решение о дате начала деятельности Белгородского гарнизонного военного суда примет президиум второго Западного окружного военного суда.
Дела и материалы, которые были приняты к производству Курским гарнизонным военным судом, но не рассмотрены до начала работы нового суда, останутся в производстве первого в соответствии с правилами подсудности, действовавшими на день их принятия.
Организационные мероприятия, связанные с созданием суда, осуществит судебный департамент при Верховном суде РФ.
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