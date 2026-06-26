Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда.
- Новый суд будет образован со дня назначения на должности не менее половины от установленной численности его судей.
- Организационные мероприятия по созданию суда осуществит судебный департамент при Верховном суде РФ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда, в юрисдикцию которого передаются дела в отношении воинских частей и учреждений, дислоцированных в Белгородской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее эти вопросы относились к ведению Курского гарнизонного военного суда. Согласно принятому закону, новый суд будет считаться образованным со дня назначения на должности не менее половины от установленной численности его судей.
Решение о дате начала деятельности Белгородского гарнизонного военного суда примет президиум второго Западного окружного военного суда.
Дела и материалы, которые были приняты к производству Курским гарнизонным военным судом, но не рассмотрены до начала работы нового суда, останутся в производстве первого в соответствии с правилами подсудности, действовавшими на день их принятия.
Организационные мероприятия, связанные с созданием суда, осуществит судебный департамент при Верховном суде РФ.
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29 декабря 2025, 08:30