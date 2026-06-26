Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда

Ранее эти вопросы относились к ведению Курского гарнизонного военного суда. Согласно принятому закону, новый суд будет считаться образованным со дня назначения на должности не менее половины от установленной численности его судей.

Дела и материалы, которые были приняты к производству Курским гарнизонным военным судом, но не рассмотрены до начала работы нового суда, останутся в производстве первого в соответствии с правилами подсудности, действовавшими на день их принятия.