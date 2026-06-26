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Путин запретил депортацию иностранцев, служащих в ВС России по контракту - РИА Новости, 26.06.2026
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17:53 26.06.2026 (обновлено: 18:18 26.06.2026)
Путин запретил депортацию иностранцев, служащих в ВС России по контракту

Путин запретил депортацию иностранцев, служащих по контракту в ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в ВС России, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.
  • Закон предусматривает прекращение действия и неисполнение решений, принятых с 24 февраля 2022 года в отношении таких граждан.
  • Вид на жительство не выдается или аннулируется при наличии определенных оснований, включая совершение тяжких и особо тяжких преступлений, административное выдворение, депортацию, предоставление поддельных документов, а также при употреблении наркотиков и наличии опасных заболеваний.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается запрет на принятие решений о неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания, депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в РФ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в ВС РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.
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Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство (ВНЖ) и патента.
Документом предусматривается, что все указанные решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении таких граждан, прекращают действие и не подлежат исполнению.
Помимо этого, законом предусмотрены случаи, когда членам семьи военнослужащего ВНЖ не выдается, а ранее выданный аннулируется.
К числу таких оснований относятся: выступление за насильственное изменение конституционного строя РФ или создание угрозы безопасности государства и его граждан; финансирование, планирование, совершение или содействие террористическим и экстремистским актам, а также иная поддержка террористической деятельности.
Кроме того, основанием служат административное выдворение за пределы РФ, депортация или реадмиссия в течение пяти лет до подачи заявления (либо неоднократно - два и более раза - в течение десяти лет). Также аннулирование влечет представление поддельных документов или заведомо ложных сведений.
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ВНЖ не выдается или аннулируется при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление, за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров, а также при наличии непогашенной или неснятой судимости. То же касается неоднократного привлечения к административной ответственности за посягательство на общественный порядок и безопасность, нарушение миграционного или трудового законодательства, а также за административные правонарушения в сфере оборота наркотиков.
Дополнительными основаниями являются: выезд из России на постоянное место жительства в другое государство; нахождение за пределами РФ более шести месяцев суммарно в течение года (за исключением экстренного лечения, тяжелой болезни самого иностранца или смерти близкого родственника за границей, а также служебной необходимости); расторжение или признание судом недействительным брака с гражданином РФ, который ранее послужил основанием для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.
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Наконец, ВНЖ не выдается или аннулируется, если иностранец употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, страдает опасным инфекционным заболеванием, не имеет сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции или не представил обязательные медицинские документы.
Наряду с этим, основанием служат непрерывное в течение двух лет после получения ВНЖ непредоставление уведомления о подтверждении проживания в РФ, принятие решения о нежелательности проживания или о неразрешении въезда, а также личное заявление иностранного гражданина об аннулировании выданного ему ВНЖ.
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