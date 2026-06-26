В России ввели штрафы за незаконную продажу железнодорожных билетов

Пассажиры у поездов на Казанском железно-дорожном вокзале в Москве. Архивное фото

Пассажиры у поездов на Казанском железно-дорожном вокзале в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.

Штрафы предусмотрены для граждан (от 5 до 10 тысяч рублей), а также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (от 400 до 500 тысяч рублей).

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, штраф грозит тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, и при этом не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан - от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

Как отмечалось ранее в сопроводительных документах, из-за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД принимали меры для обеспечения транспортной доступности, однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, не имея цели ехать, а затем перепродают их дороже, создавая искусственный дефицит.

В документах проводились данные РЖД, согласно которым за 2024 год выявлено 2 тысячи случаев покупки билетов перекупщиками, и благодаря возврату таких билетов в свободную продажу удалось вернуть пассажирам 7 636 мест на общую сумму почти 23 миллиона рублей.