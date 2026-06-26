Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства и уточнении особенностей исполнения федерального и региональных бюджетов в 2026 году.

Закон разрешает правительству принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением установленного предела внутреннего госдолга.

Срок погашения задолженности субъектов России по бюджетным кредитам переносится с 2026 на 2030 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства и уточнении особенностей исполнения федерального и региональных бюджетов в 2026 году, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства и уточнении особенностей исполнения федерального и региональных бюджетов в 2026 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса. Главная цель – бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов: социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, технологический суверенитет, поясняли ранее в Минфине России

Закон разрешает правительству РФ принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с превышением установленного на 2026 год верхнего предела внутреннего госдолга РФ в пределах остатков средств на едином казначейском счете, а также об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением такого предела.

В текущем году кабмин также будет вправе принимать решения об использовании средств своего резервного фонда с применением цифрового рубля.

Во исполнение поручения президента России срок погашения задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам переносится с 2026 на 2030 год. Это позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач.

При этом субъекты РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых в текущем году до выравнивания не превышал значения 0,9, будут вправе направить высвобождаемые от списания задолженности по бюджетным кредитам средства на обеспечение расходов, связанных с проведением специальной военной операции. Без соблюдения требования о направлении не менее половины таких высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.

Также предусматривается проведение в текущем году эксперимента по предоставлению субъектам РФ краткосрочных бюджетных кредитов "под потребность". Такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета для обеспечения его текущей ликвидности. Срок возврата такого краткосрочного кредита - не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором кредит был предоставлен. Порядок и условия предоставления, а также порядок возврата таких кредитов определит правительство РФ.

Документом уточняются полномочия Минфина по оценке объема ассигнований федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов стоимостью 1 миллиард рублей и более.

В соответствии с законом, правительству предоставляется право устанавливать особенности применения финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 года.

Уточняется, что срок вступления в силу технологического сбора переносится с 1 сентября на 1 декабря 2026 года, а все поступления по нему будут идти в федеральный бюджет. С 1 августа по 31 декабря текущего года акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 15,6%, в региональные бюджеты - 84,4%.

Закон также переносит сроки начала казначейского мониторинга за операциями получателей бюджетных средств на разных уровнях на 1 сентября 2028 года и на 1 апреля 2029 года.