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Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства - РИА Новости, 26.06.2026
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17:41 26.06.2026
Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства

Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства и уточнении особенностей исполнения федерального и региональных бюджетов в 2026 году.
  • Закон разрешает правительству принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением установленного предела внутреннего госдолга.
  • Срок погашения задолженности субъектов России по бюджетным кредитам переносится с 2026 на 2030 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании бюджетного законодательства и уточнении особенностей исполнения федерального и региональных бюджетов в 2026 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса. Главная цель – бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов: социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, технологический суверенитет, поясняли ранее в Минфине России.
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Закон разрешает правительству РФ принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с превышением установленного на 2026 год верхнего предела внутреннего госдолга РФ в пределах остатков средств на едином казначейском счете, а также об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением такого предела.
В текущем году кабмин также будет вправе принимать решения об использовании средств своего резервного фонда с применением цифрового рубля.
Во исполнение поручения президента России срок погашения задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам переносится с 2026 на 2030 год. Это позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач.
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При этом субъекты РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых в текущем году до выравнивания не превышал значения 0,9, будут вправе направить высвобождаемые от списания задолженности по бюджетным кредитам средства на обеспечение расходов, связанных с проведением специальной военной операции. Без соблюдения требования о направлении не менее половины таких высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.
Также предусматривается проведение в текущем году эксперимента по предоставлению субъектам РФ краткосрочных бюджетных кредитов "под потребность". Такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета для обеспечения его текущей ликвидности. Срок возврата такого краткосрочного кредита - не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором кредит был предоставлен. Порядок и условия предоставления, а также порядок возврата таких кредитов определит правительство РФ.
Документом уточняются полномочия Минфина по оценке объема ассигнований федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов стоимостью 1 миллиард рублей и более.
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В соответствии с законом, правительству предоставляется право устанавливать особенности применения финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 года.
Уточняется, что срок вступления в силу технологического сбора переносится с 1 сентября на 1 декабря 2026 года, а все поступления по нему будут идти в федеральный бюджет. С 1 августа по 31 декабря текущего года акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 15,6%, в региональные бюджеты - 84,4%.
Закон также переносит сроки начала казначейского мониторинга за операциями получателей бюджетных средств на разных уровнях на 1 сентября 2028 года и на 1 апреля 2029 года.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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