Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о рассмотрении дел о ДТП по разным статьям - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 26.06.2026
Путин подписал закон о рассмотрении дел о ДТП по разным статьям

Путин подписал закон о порядке рассмотрения дел о ДТП по разным статьям КоАП

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по одному факту ДТП, но по разным статьям кодекса.
  • Судья, рассматривающий дело о ДТП с причинением вреда здоровью, может истребовать материалы другого дела о том же ДТП, возбужденного по другой статье.
  • Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается до вынесения окончательного решения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по одному факту ДТП, но по разным статьям кодекса, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вводится механизм, по которому судья, рассматривающий дело о ДТП с причинением вреда здоровью (статья 12.24 КоАП РФ), может истребовать материалы другого дела о том же ДТП, возбужденного по другой статье, например, за непредоставление преимущества пешеходу.
При этом течение срока давности привлечения к ответственности по делу, материалы которого истребованы, будет приостанавливаться до вынесения окончательного решения.
Если выяснится, что второе дело возбуждено в отношении другого лица или по другому факту, судья возвращает материалы обратно.
Кроме того, документом регулируется порядок приостановления и возобновления исполнения наказания по таким делам, а также закрепляется, что копии постановлений будут направляться всем заинтересованным сторонам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Путин расширил полномочия замначальников линейных отделов полиции
9 апреля, 17:43
 
АвтоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала