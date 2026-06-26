Путин подписал закон о рассмотрении дел о ДТП по разным статьям

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по одному факту ДТП, но по разным статьям кодекса.

Судья, рассматривающий дело о ДТП с причинением вреда здоровью, может истребовать материалы другого дела о том же ДТП, возбужденного по другой статье.

Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается до вынесения окончательного решения.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по одному факту ДТП, но по разным статьям кодекса, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по одному факту ДТП, но по разным статьям кодекса, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом вводится механизм, по которому судья, рассматривающий дело о ДТП с причинением вреда здоровью (статья 12.24 КоАП РФ ), может истребовать материалы другого дела о том же ДТП, возбужденного по другой статье, например, за непредоставление преимущества пешеходу.

При этом течение срока давности привлечения к ответственности по делу, материалы которого истребованы, будет приостанавливаться до вынесения окончательного решения.

Если выяснится, что второе дело возбуждено в отношении другого лица или по другому факту, судья возвращает материалы обратно.