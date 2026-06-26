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Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков - РИА Новости, 26.06.2026
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17:34 26.06.2026
Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков

Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков ВС России.
  • Военнослужащим предоставляется право пресекать функционирование любых беспилотных аппаратов для обеспечения безопасности объектов ВС России.
  • На период проведения СВО законом устанавливаются особенности строительства, реконструкции, сноса и создания объектов без необходимости оформления ряда документов и проведения государственного контроля.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков ВС РФ и праве военнослужащих пресекать функционирование любых беспилотных аппаратов в целях обеспечения безопасности спецобъектов ВС РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом вводится понятие "особого режима" для закрытых военных городков ВС РФ. Правительство РФ определит перечень таких городков, а также порядок обеспечения особого режима, включая основания, сроки и условия применения мер и ограничений.
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Кроме того, законом предоставляется право военнослужащим пресекать функционирование любых беспилотных аппаратов для обеспечения безопасности объектов ВС РФ, защиты жизни военнослужащих и гражданского персонала, а также защиты сведений об этих объектах.
Согласно документу, пресекаться функционирование любых беспилотников будет путем подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотников, а порядок принятия решения и перечень уполномоченных должностных лиц будут определяться общевоинскими уставами.
При этом на период проведения СВО законом устанавливаются особенности строительства, реконструкции, сноса и создания объектов, необходимых для оказания содействия ВС РФ в решении задач по пресечению угроз воздушного нападения.
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Для таких объектов не потребуются: оформление прав на землю, градостроительная документация, инженерные изыскания, экспертиза проекта, археологические работы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, договоры на техприсоединение, а также кадастровый учет. Также не будет проводиться государственный контроль.
При реализации неотложных мероприятий также будет допускаться отступление от общих требований и не будут применяются ограничения, связанные с особо охраняемыми природными территориями, объектами культурного наследия и лесными насаждениями.
Перечень работ и объектов будет утверждаться решением единого национального центра, созданного президентом РФ, либо его федерального оперативного штаба или штабов в регионах.
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