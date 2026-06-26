Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
- Путин отметил, что окончание школы — важное и волнующее событие для каждого молодого человека.
- Президент призвал выпускников верить в себя и свое призвание и пожелал им осуществления заветных мечт.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, пожелав им верить в себя и в свое призвание.
Окончание школы – важное, волнующее событие для каждого молодого человека, отметил президент.
Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов
23 июня, 14:08
"Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей", - говорится в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала – 2026, опубликованном на сайте Кремля.
Лидер пожелал выпускникам осуществления заветных мечт, призвал их верить в себя и в своё призвание.
"И пусть знания, полученные в школе, настойчивость и трудолюбие помогут вам добиваться самых высоких целей, честно работать на благо Отечества", - добавил Путин.