Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

Путин отметил, что окончание школы — важное и волнующее событие для каждого молодого человека.

Президент призвал выпускников верить в себя и свое призвание и пожелал им осуществления заветных мечт.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, пожелав им верить в себя и в свое призвание.

Окончание школы – важное, волнующее событие для каждого молодого человека, отметил президент.

"Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей", - говорится в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала – 2026, опубликованном на сайте Кремля.

Лидер пожелал выпускникам осуществления заветных мечт, призвал их верить в себя и в своё призвание.