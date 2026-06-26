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Путин поздравил выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 26.06.2026
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17:21 26.06.2026 (обновлено: 17:25 26.06.2026)
Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Путин поздравил выпускников, пожелав им верить в свое призвание

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
  • Путин отметил, что окончание школы — важное и волнующее событие для каждого молодого человека.
  • Президент призвал выпускников верить в себя и свое призвание и пожелал им осуществления заветных мечт.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, пожелав им верить в себя и в свое призвание.
Окончание школы – важное, волнующее событие для каждого молодого человека, отметил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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"Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей", - говорится в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала – 2026, опубликованном на сайте Кремля.
Лидер пожелал выпускникам осуществления заветных мечт, призвал их верить в себя и в своё призвание.
"И пусть знания, полученные в школе, настойчивость и трудолюбие помогут вам добиваться самых высоких целей, честно работать на благо Отечества", - добавил Путин.
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