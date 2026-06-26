Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 26.06.2026 (обновлено: 16:55 26.06.2026)
Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена

Путин подписал закон о реформировании института бизнес-омбудсмена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о реформировании института бизнес-омбудсмена, который станет общественной должностью.
  • Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена будет возложено на автономную некоммерческую организацию, определяемую президентом страны.
  • В федеральном бюджете будут предусматриваться средства для обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как сообщал в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщал о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Ранее должность бизнес-омбудсмена 10 лет (с 2012 по 2022 год) занимал Борис Титов.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России
26 мая, 13:20
Закон уточняет, что федеральный бизнес-омбудсмен будет осуществлять свою деятельность в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов предпринимателей и соблюдения их прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.
При этом бизнес-омбудсмен не вправе быть сенатором РФ, депутатом Госдумы или регионального законодательного собрания. В течение 14 дней после своего назначения уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возлагается не на его службу, а на определяемую президентом страны автономную некоммерческую организацию (АНО), одним из учредителей которой будет РФ. Председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) этой организации станет сам уполномоченный.
На эту АНО возлагается также организационное, правовое, аналитическое, информационное и документационное обеспечение деятельности уполномоченного. Прежде этим занимался аппарат Общественной палаты РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время встречи. 26 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
РСПП предложил создать АНО вместо аппарата уполномоченного
26 мая, 12:38
В федеральном бюджете управлению делами президента РФ отдельной строкой будут предусматриваться средства для финансового и материально-технического обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена.
Реформа института бизнес-омбудсмена необходима в нынешний период, заявлял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, работа по "выращиванию бизнеса" в стране, уже начатая по поручению президента, требует отдельного внимания. Говырин пояснял, что смысл состоит в том, чтобы человек, открывший свое дело, мог пройти путь от микропредприятия к малому, затем к среднему и дальше к крупному бизнесу, получая условия для роста, выхода в кооперацию и увеличения выпуска.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Институт бизнес-омбудсмена в России останется, сообщил Песков
26 мая, 13:23
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала