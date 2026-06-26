Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о реформировании института бизнес-омбудсмена, который станет общественной должностью.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена будет возложено на автономную некоммерческую организацию, определяемую президентом страны.

В федеральном бюджете будут предусматриваться средства для обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена), соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как сообщал в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщал о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Ранее должность бизнес-омбудсмена 10 лет (с 2012 по 2022 год) занимал Борис Титов.

Закон уточняет, что федеральный бизнес-омбудсмен будет осуществлять свою деятельность в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов предпринимателей и соблюдения их прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.

При этом бизнес-омбудсмен не вправе быть сенатором РФ, депутатом Госдумы или регионального законодательного собрания. В течение 14 дней после своего назначения уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возлагается не на его службу, а на определяемую президентом страны автономную некоммерческую организацию (АНО), одним из учредителей которой будет РФ. Председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) этой организации станет сам уполномоченный.

На эту АНО возлагается также организационное, правовое, аналитическое, информационное и документационное обеспечение деятельности уполномоченного. Прежде этим занимался аппарат Общественной палаты РФ.

В федеральном бюджете управлению делами президента РФ отдельной строкой будут предусматриваться средства для финансового и материально-технического обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена.

Реформа института бизнес-омбудсмена необходима в нынешний период, заявлял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, работа по "выращиванию бизнеса" в стране, уже начатая по поручению президента, требует отдельного внимания. Говырин пояснял, что смысл состоит в том, чтобы человек, открывший свое дело, мог пройти путь от микропредприятия к малому, затем к среднему и дальше к крупному бизнесу, получая условия для роста, выхода в кооперацию и увеличения выпуска.