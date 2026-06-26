Путин подписал закон о пошлинах для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых.

Закон также предусматривает льготы для отдельных категорий мигрантов, включая участников госпрограммы по переселению соотечественников и лиц, признанных представляющими интерес для России.

Ожидаемые дополнительные доходы федерального бюджета от повышения пошлин в текущем году составят около 7,915 миллиарда рублей, с 2027 года — 15,83 миллиарда рублей ежегодно.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях увеличения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов, соответствующий закон размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях увеличения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались: при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей).

Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы - с 1920 рублей до 6 тысяч рублей, приглашения на въезд - с 960 рублей до 8 тысяч рублей, вида на жительство - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также увеличивается стоимость оформления разрешений на временное проживание (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), на временное проживание в целях образования (с 1920 до 8 тысяч рублей), на привлечение иностранных работников (с 12 тысяч до 15 тысяч рублей за каждого человека), на работу (с 4200 до 5 тысяч рублей).

Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в РФ или выезда из нее - с 1200 до 2 тысяч рублей.

В то же время закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.

А иностранные граждане и лица без гражданства, признанные в соответствии с указом президента РФ представляющими интерес для России, а также члены их семей освобождаются от уплаты пошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство.

От пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство освобождаются и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции. Помимо этого, исключается взимание государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.