Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цены, установленному западными странами.
- Он будет действовать еще полтора года — до 31 декабря 2027-го.
- Потолок ввели из-за событий на Украине в конце 2022 года и с тех пор не раз снижали.
- С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами.
Теперь мера будет действовать еще полтора года — до 31 декабря 2027-го.
Участники "Большой семерки", Австралия и Евросоюз с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках, тем самым запретив перевозить и страховать более дорогое топливо. Изначальный потолок в 60 долларов за баррель позже не раз снижали, а к ограничениям присоединялись и другие страны. С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель, так же поступили Великобритания и Новая Зеландия.
Москва в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.