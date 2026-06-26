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Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 26.06.2026
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16:18 26.06.2026 (обновлено: 19:11 26.06.2026)
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Путин продлил на 1,5 года действие ответных мер на потолок цены на нефть из РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цены, установленному западными странами.
  • Он будет действовать еще полтора года — до 31 декабря 2027-го.
  • Потолок ввели из-за событий на Украине в конце 2022 года и с тех пор не раз снижали.
  • С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами.
Теперь мера будет действовать еще полтора года — до 31 декабря 2027-го.
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Участники "Большой семерки", Австралия и Евросоюз с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках, тем самым запретив перевозить и страховать более дорогое топливо. Изначальный потолок в 60 долларов за баррель позже не раз снижали, а к ограничениям присоединялись и другие страны. С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель, так же поступили Великобритания и Новая Зеландия.
Москва в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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