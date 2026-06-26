Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Участники "Большой семерки" , Австралия и Евросоюз с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках, тем самым запретив перевозить и страховать более дорогое топливо. Изначальный потолок в 60 долларов за баррель позже не раз снижали, а к ограничениям присоединялись и другие страны. С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель, так же поступили Великобритания и Новая Зеландия.