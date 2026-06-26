Лукашенко сегодня встретится с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
- Он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в РФ проведет в пятницу встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
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