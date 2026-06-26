Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко сегодня встретится с Путиным - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 26.06.2026 (обновлено: 16:11 26.06.2026)
Лукашенко сегодня встретится с Путиным

Лукашенко в пятницу встретится с Путиным

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
  • Он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в РФ проведет в пятницу встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Лукашенко рассказал, о чем он много говорит с Путиным
25 июня, 12:46
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала