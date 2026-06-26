Путин установил предельную штатную численность МЧС

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"Установить предельную штатную численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 307 101 единицы, в том числе: а) военнослужащих спасательных воинских формирований в количестве 7888 человек... в) федеральных государственных гражданских служащих в количестве 5370 человек; г) работников в количестве 29 234 человек", - говорится в указе.