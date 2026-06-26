Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС России в количестве 307 101 человека.
- В МЧС будет 7888 военнослужащих, 5370 федеральных государственных гражданских служащих и 29 234 работника.
- Также установлена численность личного состава федеральной противопожарной службы в количестве 264 609 человек.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС РФ в количестве 307 101 человек, в том числе 7888 военнослужащих, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Установить предельную штатную численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 307 101 единицы, в том числе: а) военнослужащих спасательных воинских формирований в количестве 7888 человек... в) федеральных государственных гражданских служащих в количестве 5370 человек; г) работников в количестве 29 234 человек", - говорится в указе.
Также установлена численность личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в количестве 264 609 человек, из них - 7000 военных, сотрудников в количестве 144 846 человек и лиц, не имеющих специальных и воинских званий, - 112 763 человек.