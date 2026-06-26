Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назначил Алексея Клещева заместителем главы Россотрудничества.
- Указ о назначении вступает в силу со дня подписания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Клещева заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.