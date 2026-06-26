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Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" - РИА Новости, 26.06.2026
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14:34 26.06.2026
Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская"

Путин присвоил почетные наименования 26-й ракетной бригаде и саперному полку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной бригаде почетное наименование "гвардейская".
  • Почетное наименование также получил 35 инженерно-саперный полк.
  • Оба указа вступают в силу со дня подписания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде и 35 инженерно-саперному полку почетные наименования "гвардейский", соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.
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"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 26 ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 26 гвардейская ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада", - говорится в документе.
Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 35 инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование "гвардейский".
Оба указа вступают в силу со дня подписания.
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