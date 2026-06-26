Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская"

Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 35 инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование "гвардейский".