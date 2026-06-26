Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной бригаде почетное наименование "гвардейская".
- Почетное наименование также получил 35 инженерно-саперный полк.
- Оба указа вступают в силу со дня подписания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде и 35 инженерно-саперному полку почетные наименования "гвардейский", соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.
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"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 26 ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 26 гвардейская ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада", - говорится в документе.
Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 35 инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование "гвардейский".
Оба указа вступают в силу со дня подписания.
Путин присвоил двум полкам ВС России звания "гвардейский"
10 декабря 2025, 17:26