Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 26.06.2026
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Путин: товарооборот России и Белоруссии в 2026 году вырос на 7%

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос более чем на 7% за первый квартал 2026 года, сообщил Путин.
  • Москва лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику — порядка четырех миллиардов долларов.
  • Регионы стран активно участвуют в реализации совместных проектов в высокотехнологичных секторах и производственной кооперации.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и Белоруссией продолжился и в 2026 году, он составил более 7% за первый квартал года, сообщил президент России Владимир Путин.
"Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике - 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается - более 7% за первый квартал", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии, которое показали на пленарном заседании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин назвал рекордным объем торговли России и Белоруссии
8 мая, 21:13
Он отметил, что все взаимные расчеты между странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного, финансового регулирования, унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях, внедряется объединенная система контроля качества товаров. Первое заседание провел комитет Союзного Государства по стандартизации и качеству.
"Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику – порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысяч. Регионы плотно вовлечены в реализацию 26 совместных проектов импортозамещения в высокотехнологичных секторах", - добавил президент РФ.
Путин рассказал, что в Московской области с участием белорусских партнеров производится современное горнодобывающее оборудование, в Новосибирской области - комплектующие для станкостроения, в Татарстане организована сборка техники Минского тракторного завода. Налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
Кроме того, конструкторские бюро Свердловской и Брестской областей занимаются проектом легкого многоцелевого самолета "Освей", ведущие белорусские заводы "Интеграл" и "Планар" поставляют компоненты для производства электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях. Путин уточнил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга и Минска выстроили эффективные кооперационные цепочки по созданию оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики.
Президент РФ Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Путин рассказал о планах проложить скоростную ж/д магистраль Москва — Минск
Вчера, 14:02
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМС-21Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала