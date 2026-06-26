Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос более чем на 7% за первый квартал 2026 года, сообщил Путин.

Москва лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику — порядка четырех миллиардов долларов.

Регионы стран активно участвуют в реализации совместных проектов в высокотехнологичных секторах и производственной кооперации.

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и Белоруссией продолжился и в 2026 году, он составил более 7% за первый квартал года, сообщил президент России Владимир Путин.

"Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике - 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается - более 7% за первый квартал", - сказал Путин видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии, которое показали на пленарном заседании.

Он отметил, что все взаимные расчеты между странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного, финансового регулирования, унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях, внедряется объединенная система контроля качества товаров. Первое заседание провел комитет Союзного Государства по стандартизации и качеству.

"Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику – порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысяч. Регионы плотно вовлечены в реализацию 26 совместных проектов импортозамещения в высокотехнологичных секторах", - добавил президент РФ.

Путин рассказал, что в Московской области с участием белорусских партнеров производится современное горнодобывающее оборудование, в Новосибирской области - комплектующие для станкостроения, в Татарстане организована сборка техники Минского тракторного завода. Налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров МС-21 и Sukhoi Superjet 100.