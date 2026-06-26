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Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2026
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13:40 26.06.2026
Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии

Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии
Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии в видеообращении.
  • Тринадцатый форум регионов РФ и Белоруссии проходит в Минске с 25 по 27 июня.
  • В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 регионов России, и в ходе форума планируется подписание солидного пакета соглашений и коммерческих контрактов.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".
Тринадцатый форум регионов РФ и Белоруссии проходит в Минске с 25 по 27 июня.
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"Рад приветствовать участников и организаторов XIII форума регионов России и Белоруссии, который традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума, которое показали на пленарном заседании.
Он отметил, что форумы регионов двух государств регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей - всех, кто помогает налаживать и развивать прямые контакты российских и белорусских регионов. В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 регионов России. Среди них губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний.
Путин добавил, что состав участников с белорусской стороны не менее авторитетен. Он также обратил внимание, что об обоюдной нацеленности Москвы и Минска на результат свидетельствует солидный пакет подписанных в ходе форума соглашений и коммерческих контрактов.
"Вы обсуждаете по-настоящему актуальную тему – экономическое взаимодействие регионов, основу устойчивого развития России и Белоруссии", - подчеркнул российский лидер.
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