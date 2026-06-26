Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии

Владимир Путин во время записи видеообращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии в видеообращении.

Тринадцатый форум регионов РФ и Белоруссии проходит в Минске с 25 по 27 июня.

В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 регионов России, и в ходе форума планируется подписание солидного пакета соглашений и коммерческих контрактов.

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума регионов России и Белоруссии "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".

Тринадцатый форум регионов РФ Белоруссии проходит в Минске с 25 по 27 июня.

"Рад приветствовать участников и организаторов XIII форума регионов России и Белоруссии, который традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума, которое показали на пленарном заседании.

Он отметил, что форумы регионов двух государств регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей - всех, кто помогает налаживать и развивать прямые контакты российских и белорусских регионов. В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 регионов России. Среди них губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний.

Путин добавил, что состав участников с белорусской стороны не менее авторитетен. Он также обратил внимание, что об обоюдной нацеленности Москвы и Минска на результат свидетельствует солидный пакет подписанных в ходе форума соглашений и коммерческих контрактов.