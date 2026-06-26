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Путин отметил популярность "Славянского базара" - РИА Новости, 26.06.2026
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13:12 26.06.2026 (обновлено: 13:34 26.06.2026)
Путин отметил популярность "Славянского базара"

Путин: фестиваль "Славянский базар в Витебске" пользуется популярностью

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил популярность фестиваля "Славянский базар в Витебске".
  • В Смоленске планируется создать информационный центр, который будет предоставлять сведения о культурных мероприятиях в России и Белоруссии.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" пользуется популярностью, отметил президент России Владимир Путин.
Глава государства записал видеообращение к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуссии.
"На региональном уровне предпринимаются усилия и для развития гуманитарных контактов, связей между нашими согражданами. Ежегодно проходят сотни совместных творческих мероприятий и проектов в сфере культуры, науки, спорта, образовательных и академических обменов. Неизменным успехом пользуется музыкальный фестиваль "Славянский базар в Витебске", - сказал Путин в видеообращении.
Он также добавил, что в Смоленске планируется создать информационный центр, который будет предоставлять всем желающим сведения о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях, намеченных к проведению в России и Белоруссии.
"Упомяну стартовавший в понедельник совместный автопробег. Путь пролегает через 18 регионов России и шесть областей Белоруссии. Участники посетят 11 городов-героев. Значимым событием стал и состоявшийся на днях в Бресте под эгидой Союзного государства форум "Великое наследие - общее будущее", посвященный вопросам патриотического воспитания и защиты исторической памяти", - отметил Путин.
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году пройдет с 14 по 20 июля.
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