Путин отметил популярность "Славянского базара"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил популярность фестиваля "Славянский базар в Витебске".

В Смоленске планируется создать информационный центр, который будет предоставлять сведения о культурных мероприятиях в России и Белоруссии.

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" пользуется популярностью, отметил президент России Владимир Путин.

Глава государства записал видеообращение к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуссии.

"На региональном уровне предпринимаются усилия и для развития гуманитарных контактов, связей между нашими согражданами. Ежегодно проходят сотни совместных творческих мероприятий и проектов в сфере культуры, науки, спорта, образовательных и академических обменов. Неизменным успехом пользуется музыкальный фестиваль "Славянский базар в Витебске", - сказал Путин в видеообращении.

Он также добавил, что в Смоленске планируется создать информационный центр, который будет предоставлять всем желающим сведения о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях, намеченных к проведению в России и Белоруссии.

"Упомяну стартовавший в понедельник совместный автопробег. Путь пролегает через 18 регионов России и шесть областей Белоруссии. Участники посетят 11 городов-героев. Значимым событием стал и состоявшийся на днях в Бресте под эгидой Союзного государства форум "Великое наследие - общее будущее", посвященный вопросам патриотического воспитания и защиты исторической памяти", - отметил Путин.