Путин заявил о важности Союзного государства

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Союзное государство - прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество РФ и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.