Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности Союзного государства - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 26.06.2026 (обновлено: 13:09 26.06.2026)
Путин заявил о важности Союзного государства

Путин назвал Союзное государство фундаментом сотрудничества с Белоруссией

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Союзное государство является прочным фундаментом для развития сотрудничества России и Белоруссии.
  • По словам президента, связи между регионами двух стран являются одной из главных движущих сил партнерства.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Союзное государство - прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество РФ и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям - в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах, и, разумеется, в экономике", - сказал Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси.
По словам российского лидера, Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
25 июня, 18:23
 
РоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала