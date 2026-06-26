Путин заявил о важности Союзного государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Союзное государство является прочным фундаментом для развития сотрудничества России и Белоруссии.
- По словам президента, связи между регионами двух стран являются одной из главных движущих сил партнерства.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Союзное государство - прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество РФ и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям - в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах, и, разумеется, в экономике", - сказал Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси.
По словам российского лидера, Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.