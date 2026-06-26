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Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции - РИА Новости, 26.06.2026
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12:54 26.06.2026 (обновлено: 13:49 26.06.2026)
Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

Путин: Союзное государство служит образцом взаимовыгодной интеграции

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции.
  • Путин охарактеризовал российско-белорусские отношения как подлинно стратегические.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Белоруссии назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции.
"Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал президент.
Он подчеркнул, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, а также укрепляют исторически сложившиеся культурные и духовные узлы.
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