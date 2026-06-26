Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции.
- Путин охарактеризовал российско-белорусские отношения как подлинно стратегические.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Белоруссии назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции.
"Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал президент.
Он подчеркнул, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, а также укрепляют исторически сложившиеся культурные и духовные узлы.