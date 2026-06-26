Путин в пятницу может провести международные контакты, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты.
- У российского лидера продолжаются внутренние встречи и совещания, крупных публичных мероприятий на пятницу не запланировано.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером мы не исключаем международных контактов. Мы тогда вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у российского лидера продолжаются внутренние встречи и совещания, крупных публичных мероприятий на пятницу не запланировано.