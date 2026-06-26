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Путин выразил гордость участниками СВО - РИА Новости, 26.06.2026
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12:23 26.06.2026
Путин выразил гордость участниками СВО

Путин: мы гордимся силой духа и стремлением участников СВО служить Родине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, являющихся инвалидами, в Казани.
  • Он подчеркнул, что Россия гордится мужеством, отвагой, силой духа участников и их стремлением самоотверженно служить Отечеству.
  • Президент отметил, что чемпионат является востребованной площадкой для демонстрации талантов участников, расширения их профессиональных горизонтов и освоения новых компетенций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, являющихся инвалидами, в Казани, подчеркнув, что Россия гордится мужеством, отвагой, силой духа и их стремлением самоотверженно служить Отечеству.
"Приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться, приносить пользу Родине... Мы искренне гордимся вашим мужеством, отвагой, силой духа, стремлением самоотверженно служить Отечеству", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Президент РФ отметил, что чемпионат является востребованной площадкой, которая призвана помочь героям в полной мере продемонстрировать свои таланты и способности, а также расширить профессиональные горизонты, освоить новые компетенции.
Кроме того, Путин подчеркнул, что насыщенная деловая, культурная, спортивная и выставочная программы, атмосфера честного соревнования, общение с опытными экспертами и единомышленниками позволят участникам СВО ярко проявить себя, обрести бесценный опыт, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей и найти надежных партнеров для будущих проектов и инициатив.
"Желаю вам успехов в делах и начинаниях, в реализации намеченных планов", - заключил президент.
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