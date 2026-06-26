Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (76,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину.

70,4% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.

За "Единую Россию" отдали бы голос 33,8% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство (76,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, 76,7% опрошенных заявили, что доверяют Путину , недоверие главе государства выразили 18,8% респондентов. Кроме того, 70,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 19,7%.

Работу правительства России одобряют 45,9% опрошенных, не одобряют - 23,3% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56,9% респондентов, 22% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,8% россиян назвали "Единую Россию", 12% - партию "Новые люди", 10,7% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 5,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 7% опрошенных россиян указали непарламентские партии.