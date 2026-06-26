Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (76,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину.
- 70,4% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
- За "Единую Россию" отдали бы голос 33,8% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство (76,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Работу правительства России одобряют 45,9% опрошенных, не одобряют - 23,3% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56,9% респондентов, 22% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,8% россиян назвали "Единую Россию", 12% - партию "Новые люди", 10,7% - КПРФ, 9,4% - ЛДПР, 5,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 7% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 15-21 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.