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Путин поздравил Тамару Москвину с 85-летием - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Фигурное катание
 
10:28 26.06.2026
Путин поздравил Тамару Москвину с 85-летием

Путин назвал Москвину творцом, приумножившим славу школы фигурного катания

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТамара Москвина
Тамара Москвина - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тамара Москвина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину с 85-летием.
  • Путин назвал Москвину выдающимся спортсменом, наставником и творцом, преумножившим славу отечественной школы фигурного катания.
  • Президент отметил многолетнюю тренерскую деятельность Москвиной и ее вклад в воспитание нескольких поколений учеников.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину с 85-летием, назвав ее выдающимся спортсменом, наставником и творцом, преумножившим славу отечественной школы фигурного катания.
Тамара Москвина - советская фигуристка, заслуженный тренер СССР, ее известными воспитанниками стали такие спортивные пары, как Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Елена Власова и Олег Васильев, Анастасия Мишина и Александр Галямов и другие. Под руководством Москвиной спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.
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"Уважаемая Тамара Николаевна! Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания. Яркое, самобытное дарование, мастерство и целеустремленность помогли Вам успешно выступать на национальных чемпионатах и спартакиадах, международных соревнованиях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что многолетняя тренерская деятельность Москвиной достойна самого глубокого признания, а также искренняя забота о воспитании нескольких поколений учеников, многие из которых стали "звездами" мировой величины.
"Отрадно, что через десятилетия Вы пронесли молодость души, вдохновение и щедрость таланта, сохранили деятельный, творческий настрой и сегодня по-прежнему востребованы, пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом", - заключил Путин.
Российский лидер пожелал тренеру здоровья, благополучия и успехов.
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Фигурное катаниеСпортСССРРоссияТамара МосквинаВладимир ПутинЕлена Бережная
 
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