Путин поздравил Тамару Москвину с 85-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину с 85-летием.

Путин назвал Москвину выдающимся спортсменом, наставником и творцом, преумножившим славу отечественной школы фигурного катания.

Президент отметил многолетнюю тренерскую деятельность Москвиной и ее вклад в воспитание нескольких поколений учеников.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину с 85-летием, назвав ее выдающимся спортсменом, наставником и творцом, преумножившим славу отечественной школы фигурного катания.

Тамара Москвина - советская фигуристка, заслуженный тренер СССР , ее известными воспитанниками стали такие спортивные пары, как Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Елена Власова и Олег Васильев, Анастасия Мишина и Александр Галямов и другие. Под руководством Москвиной спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

"Уважаемая Тамара Николаевна! Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания. Яркое, самобытное дарование, мастерство и целеустремленность помогли Вам успешно выступать на национальных чемпионатах и спартакиадах, международных соревнованиях", - говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что многолетняя тренерская деятельность Москвиной достойна самого глубокого признания, а также искренняя забота о воспитании нескольких поколений учеников, многие из которых стали "звездами" мировой величины.

"Отрадно, что через десятилетия Вы пронесли молодость души, вдохновение и щедрость таланта, сохранили деятельный, творческий настрой и сегодня по-прежнему востребованы, пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом", - заключил Путин.