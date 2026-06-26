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СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае - РИА Новости, 26.06.2026
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12:07 26.06.2026 (обновлено: 14:00 26.06.2026)
СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

СК начал проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае

© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/TelegramМи-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
  • Следственные органы проводят проверку по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна", - говорится в сообщении.
В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находилось 12 человек, в том числе три члена экипажа и девять пассажиров.
Известно, что вертолет Ми-8Т эксплуатировал ООО "Геликс Аэро".
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