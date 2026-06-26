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В Хабаровском крае на благоустройство дворов выделят до миллиарда рублей - РИА Новости, 26.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
07:38 26.06.2026
В Хабаровском крае на благоустройство дворов выделят до миллиарда рублей

В Хабаровском крае на поддержку ТОСов выделят до миллиарда рублей

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБлагоустройство территории
Благоустройство территории - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) в Хабаровском крае увеличат до миллиарда рублей к 2029 году.
  • ТОСы — это объединения жителей для реализации собственных инициатив по благоустройству территорий, дворов и важных учреждений.
  • В 2025 году средства были выделены на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов в Хабаровском крае.
ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), занимающихся благоустройством территорий дворов и учреждений, увеличат до миллиарда рублей в Хабаровском крае к 2029 году, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Увеличим программы поддержки ТОСов нашего региона до 1 миллиарда рублей к 2029 году… ТОСы – территориальные общественные самоуправления – это объединения жителей для реализации собственных инициатив: благоустройства территорий, дворов, важных учреждений. Эту практику мы активно развиваем по всему Хабаровскому краю, и она получает большой положительный отклик от жителей", – рассказал Демешин в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в 2025 году средства были выделены на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов в Хабаровском крае. По его словам, в дальнейшем, при поэтапном увеличении финансирования программы, это число получится увеличить.
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