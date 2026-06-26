В Хабаровском крае на благоустройство дворов выделят до миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) в Хабаровском крае увеличат до миллиарда рублей к 2029 году.
- ТОСы — это объединения жителей для реализации собственных инициатив по благоустройству территорий, дворов и важных учреждений.
- В 2025 году средства были выделены на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов в Хабаровском крае.
ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), занимающихся благоустройством территорий дворов и учреждений, увеличат до миллиарда рублей в Хабаровском крае к 2029 году, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Увеличим программы поддержки ТОСов нашего региона до 1 миллиарда рублей к 2029 году… ТОСы – территориальные общественные самоуправления – это объединения жителей для реализации собственных инициатив: благоустройства территорий, дворов, важных учреждений. Эту практику мы активно развиваем по всему Хабаровскому краю, и она получает большой положительный отклик от жителей", – рассказал Демешин в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в 2025 году средства были выделены на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов в Хабаровском крае. По его словам, в дальнейшем, при поэтапном увеличении финансирования программы, это число получится увеличить.