В Хабаровском крае на благоустройство дворов выделят до миллиарда рублей

ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Программы поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), занимающихся благоустройством территорий дворов и учреждений, увеличат до миллиарда рублей в Хабаровском крае к 2029 году, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Губернатор отметил, что в 2025 году средства были выделены на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов в Хабаровском крае. По его словам, в дальнейшем, при поэтапном увеличении финансирования программы, это число получится увеличить.