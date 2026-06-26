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"Не союзники". На Украине жестко высказались о Польше - РИА Новости, 26.06.2026
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22:57 26.06.2026
"Не союзники". На Украине жестко высказались о Польше

На Украине заявили, что скандал Варшавы и Киева является лишь каплей в море

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разразившийся между Варшавой и Киевом скандал из-за героизации нацистов на Украине является проявлением глубокой проблемы в украино-польских отношениях, заключающейся в конкуренции за инвестиции ЕС и роль регионального лидера.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разразившийся между Варшавой и Киевом скандал из-за героизации нацистов на Украине является лишь вершиной айсберга, пишет издание "Страна.ua".
"Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза", — сообщается в публикации.
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Как прогнозирует издание, этот инцидент поспособствует торможению евроинтеграции Украины и навязыванию ей условий вступления в ЕС, сильно ослабляющих позиции на европейском рынке.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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