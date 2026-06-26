Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото

Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

© AP Photo / Petr David Josek Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

"Не союзники". На Украине жестко высказались о Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Разразившийся между Варшавой и Киевом скандал из-за героизации нацистов на Украине является проявлением глубокой проблемы в украино-польских отношениях, заключающейся в конкуренции за инвестиции ЕС и роль регионального лидера.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разразившийся между Варшавой и Киевом скандал из-за героизации нацистов на Украине является лишь вершиной айсберга, пишет издание "Страна.ua".

"Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза", — сообщается в публикации.

Как прогнозирует издание, этот инцидент поспособствует торможению евроинтеграции Украины и навязыванию ей условий вступления в ЕС, сильно ослабляющих позиции на европейском рынке.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.