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"Пора начать". В Польше предложили радикальное решение против Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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10:52 26.06.2026 (обновлено: 15:02 26.06.2026)
"Пора начать". В Польше предложили радикальное решение против Украины

Качиньский призвал Польшу заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Качиньский заявил, что Польша должна заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в ЕС.
  • По мнению Качиньского, Украина не может претендовать на вступление в ЕС, пока использует символы, связанные с идеологией, которую он назвал бандеровской.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Польские власти должны заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в ЕС, заявил лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на международной конференции по восстановлению в Гданьске.
"По моему мнению, <…> Польше пора начать блокировать последующие переговоры о вступлении Киева в Европейский союз", — приводит его слова издание Gazeta.pl.
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Вчера, 10:28
Политик напомнил, что "несколько лет назад" предупреждал экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что с бандеровской идеологией Киев не вступит в объединение.
"Украина должна понимать, что если она хочет вступить в Европу, а ЕС — это европейская организация, она должна быть нормальной, европейской страной и не может размещать на своих знаменах жестоких преступников, совершивших геноцид", — отметил он.
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25 июня, 20:26
Накануне Качиньский рассказал, что вернул Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым был награжден в июне 2022 года.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН** также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА**. Вслед за этим от польских наград отказались другие украинские политики.
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* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России экстремистская организация
 
В миреПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЯрослав КачиньскийПетр ПорошенкоПраво и справедливостьЕвросоюзВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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