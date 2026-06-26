"Пора начать". В Польше предложили радикальное решение против Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Качиньский заявил, что Польша должна заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в ЕС.

По мнению Качиньского, Украина не может претендовать на вступление в ЕС, пока использует символы, связанные с идеологией, которую он назвал бандеровской.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Польские власти должны заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в ЕС, заявил лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на международной конференции по восстановлению в Гданьске.

"По моему мнению, <…> Польше пора начать блокировать последующие переговоры о вступлении Киева в Европейский союз", — приводит его слова издание Gazeta.pl

Политик напомнил, что "несколько лет назад" предупреждал экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что с бандеровской идеологией Киев не вступит в объединение.

"Украина должна понимать, что если она хочет вступить в Европу, а ЕС — это европейская организация, она должна быть нормальной, европейской страной и не может размещать на своих знаменах жестоких преступников, совершивших геноцид", — отметил он.

Накануне Качиньский рассказал, что вернул Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым был награжден в июне 2022 года.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН** также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА**. Вслед за этим от польских наград отказались другие украинские политики.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.