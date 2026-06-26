Поиск рыбаков на Камчатке перевели в режим попутного патрулирования

Краткий пересказ от РИА ИИ Поиск троих рыбаков, пропавших с перевернувшегося в Авачинском заливе катера, продолжается в режиме попутного патрулирования.

За три дня авиация МЧС обследовала 2,33 тысячи квадратных километров акватории и около 500 километров побережья, с воды проверили около 550 квадратных километров в районе нескольких бухт и острова Старичкова, но людей не нашли.

Координатор поисково-спасательной операции — Морской спасательный подцентр — перевел поиск в попутный режим, радиограмма для проходящих судов продолжает действовать.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн – РИА Новости. Поиск троих рыбаков, пропавших с перевернувшегося в Авачинском заливе катера, продолжается в режиме попутного патрулирования, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как ранее сообщали спасатели, сигнал о происшествии поступил во вторник ночью. Трое мужчин вышли на катере в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось.

"В рамках патрулирования акватории Авачинского залива маломерные суда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю сориентированы на попутный поиск троих рыбаков, перевернувшихся на лодке 23 июня", — проинформировало ведомство на платформе "Макс".

Маршрут патрулирования скорректирован с учетом района происшествия. У спасателей и инспекторов есть беспилотники для охвата большей территории, при возможности будет проводиться детальный осмотр акватории и береговой линии с высоким разрешением. В патрулировании задействованы суда поисково-спасательного отряда и Центра Государственной инспекции по маломерным судам.

За три дня авиация МЧС обследовала 2,33 тысячи квадратных километров акватории и около 500 километров побережья. С воды проверили около 550 квадратных километров в районе бухт Песчаной, Жировой, Лиственничной, Вилючинской, Опасной, Саботажной, Саранной и острова Старичкова. Людей не нашли.