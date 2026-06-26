Поиск рыбаков на Камчатке перевели в режим попутного патрулирования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиск троих рыбаков, пропавших с перевернувшегося в Авачинском заливе катера, продолжается в режиме попутного патрулирования.
- За три дня авиация МЧС обследовала 2,33 тысячи квадратных километров акватории и около 500 километров побережья, с воды проверили около 550 квадратных километров в районе нескольких бухт и острова Старичкова, но людей не нашли.
- Координатор поисково-спасательной операции — Морской спасательный подцентр — перевел поиск в попутный режим, радиограмма для проходящих судов продолжает действовать.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн – РИА Новости. Поиск троих рыбаков, пропавших с перевернувшегося в Авачинском заливе катера, продолжается в режиме попутного патрулирования, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как ранее сообщали спасатели, сигнал о происшествии поступил во вторник ночью. Трое мужчин вышли на катере в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось.
Маршрут патрулирования скорректирован с учетом района происшествия. У спасателей и инспекторов есть беспилотники для охвата большей территории, при возможности будет проводиться детальный осмотр акватории и береговой линии с высоким разрешением. В патрулировании задействованы суда поисково-спасательного отряда и Центра Государственной инспекции по маломерным судам.
За три дня авиация МЧС обследовала 2,33 тысячи квадратных километров акватории и около 500 километров побережья. С воды проверили около 550 квадратных километров в районе бухт Песчаной, Жировой, Лиственничной, Вилючинской, Опасной, Саботажной, Саранной и острова Старичкова. Людей не нашли.
Координатор поисково-спасательной операции — Морской спасательный подцентр — перевел поиск в попутный режим. Радиограмма для проходящих судов продолжает действовать.