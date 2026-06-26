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Российские приставы принудительно взыскивают с Pinterest штрафы - РИА Новости, 26.06.2026
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07:54 26.06.2026
Российские приставы принудительно взыскивают с Pinterest штрафы

Приставы принудительно взыскивают с Pinterest штрафы на 6,7 миллиона рублей

© AP Photo / Jeff ChiuВывеска в офисе Pinterest в Сан-Франциско
Вывеска в офисе Pinterest в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Вывеска в офисе Pinterest в Сан-Франциско. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские приставы принудительно взыскивают с Pinterest штраф в размере 6,7 миллиона рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
  • С сентября 2025 года в отношении Pinterest было возбуждено восемь исполнительных производств, шесть из них, касавшиеся взыскания 30 миллионов рублей, были прекращены с марта по май этого года.
  • Приставы продолжают взыскание шести миллионов рублей штрафа и более 737 тысяч рублей по другим исполнительным производствам.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские приставы принудительно взыскивают с Pinterest штрафы на 6,7 миллиона рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что в отношении Pinterest с сентября 2025 года было возбуждено восемь исполнительных производств - шесть из них, которые касались взыскания 30 миллионов рублей по штрафам по административным делам, были прекращены с марта по май этого года.
В настоящее время приставы взыскивают с Pinterest шесть миллионов рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" в рамках исполнительного производства, возбужденного в июне этого года по исполнительному листу, выданному одним из московских судов. Как следует из судебных документов, фотохостинг был оштрафован за неисполнение предписания Роскомнадзора. Еще один долг - более 737 тысяч рублей - судебные приставы взыскивают с Pinterest с сентября 2025 года. Исполнительное производство завели по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.
Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 500 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, штат компании составляет около четырех тысяч человек.
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