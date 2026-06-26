Путин сегодня проведет встречу с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
- Переговоры посвящены обсуждению двустороннего сотрудничества, обстановки в регионе и мире.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию и планирует провести встречу с Путиным, в рамках которой ожидается обсудить двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире.
Лукашенко рассказал, о чем он много говорит с Путиным
25 июня, 12:46