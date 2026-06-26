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Путин сегодня проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2026
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16:19 26.06.2026 (обновлено: 16:25 26.06.2026)
Путин сегодня проведет встречу с Лукашенко

Песков: Путин сегодня проведет встречу с Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
  • Переговоры посвящены обсуждению двустороннего сотрудничества, обстановки в регионе и мире.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию и планирует провести встречу с Путиным, в рамках которой ожидается обсудить двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире.
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Владимир ПутинРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
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