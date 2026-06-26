В Кремле рассказали о позиции США по урегулированию на Украине

Он отметил, что сам Трамп говорил об активизации посредничества США по Украине после решения вопросов по иранскому урегулированию.

"Сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием - что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс, - они снова активизируют свои услуги вот такие доброй воли по Украине", - добавил Песков.