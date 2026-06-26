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В Кремле рассказали о позиции США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2026
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12:42 26.06.2026 (обновлено: 15:37 26.06.2026)
В Кремле рассказали о позиции США по урегулированию на Украине

Песков: США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине

© AP Photo / Chris O'MearaФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Chris O'Meara
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, американский президент Дональд Трамп обещал активизировать усилия после решения иранского вопроса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"По крайней мере от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия", - сказал Песков журналистам, говоря о дальнейших посреднических услугах США в урегулировании на Украине.
Он отметил, что сам Трамп говорил об активизации посредничества США по Украине после решения вопросов по иранскому урегулированию.
"Сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием - что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс, - они снова активизируют свои услуги вот такие доброй воли по Украине", - добавил Песков.
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