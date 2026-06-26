Песков: говорить об абсолютной нейтральности США в вопросе Украины нельзя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, заявил Песков.
- Он отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, оказывая также помощь технологиями.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, так как Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, термин "абсолютная нейтральность" не применим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас - за деньги - поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь и другим, и технологиями, и так далее", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, раз процесс продажи оружия продолжается, абсолютной нейтральности нет.