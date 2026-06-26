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Песков: говорить об абсолютной нейтральности США в вопросе Украины нельзя - РИА Новости, 26.06.2026
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12:42 26.06.2026 (обновлено: 12:50 26.06.2026)
Песков: говорить об абсолютной нейтральности США в вопросе Украины нельзя

Песков: позицию США по Украине нельзя назвать нейтральной из-за поставок оружия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, заявил Песков.
  • Он отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, оказывая также помощь технологиями.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, так как Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, термин "абсолютная нейтральность" не применим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас - за деньги - поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь и другим, и технологиями, и так далее", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, раз процесс продажи оружия продолжается, абсолютной нейтральности нет.
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