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В Перми оштрафовали работников, отчитавшихся о плохой уборке снега летом - РИА Новости, 26.06.2026
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15:58 26.06.2026 (обновлено: 16:05 26.06.2026)
В Перми оштрафовали работников, отчитавшихся о плохой уборке снега летом

В Перми наказали работников, которые летом отчитались о зимней уборке снега

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Уборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уборка снега . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудников администрации района Перми привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую обработку обращения жительницы о плохой уборке снега.
  • В алгоритм обработки сообщений на портале «Управляем вместе» внесены изменения после инцидента с неактуальными фотографиями.
  • Администрация Перми приняла дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям.
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Сотрудников администрации района Перми, которые летом отчитались по февральскому обращению местной жительницы о плохой уборке снега у ее дома, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что пермячка, которая в феврале пожаловалась на плохую уборку снега около своего дома, получила ответ от администрации в конце июня. К нему прилагались фотографии дороги, сделанные уже летом.
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"Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале "Управляем вместе", привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал", - сказали в администрации.
Там пояснили, что система портала "Управляем вместе" для закрытия обращений требует подтверждающих фотографий, которые в этом случае своевременно предоставлены не были.
"Обращение жительницы касалось уборки дворовой территории, где работы выполняет управляющая компания... В адрес УК в зимний период неоднократно направлялись письма о необходимости проведения работ. Для закрытия неактуального обращения специалистом районной администрации в целях соблюдения технических требований портала была прикреплена фотография актуальная на текущую дату", - уточнили в мэрии.
В администрации заверили, что сейчас сектором по работе с порталом "Управляем вместе" администрации Перми приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям.
Портал "Управляем вместе" работает в Пермском крае несколько лет. С его помощью жители могут без письменного обращения сообщить властям о проблемах, проголосовать за изменения инфраструктуры в регионе.
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