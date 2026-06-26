В Перми оштрафовали работников, отчитавшихся о плохой уборке снега летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудников администрации района Перми привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую обработку обращения жительницы о плохой уборке снега.

В алгоритм обработки сообщений на портале «Управляем вместе» внесены изменения после инцидента с неактуальными фотографиями.

Администрация Перми приняла дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям.

ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Сотрудников администрации района Перми, которые летом отчитались по февральскому обращению местной жительницы о плохой уборке снега у ее дома, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что пермячка, которая в феврале пожаловалась на плохую уборку снега около своего дома, получила ответ от администрации в конце июня. К нему прилагались фотографии дороги, сделанные уже летом.

"Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале "Управляем вместе", привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал", - сказали в администрации.

Там пояснили, что система портала "Управляем вместе" для закрытия обращений требует подтверждающих фотографий, которые в этом случае своевременно предоставлены не были.

"Обращение жительницы касалось уборки дворовой территории, где работы выполняет управляющая компания... В адрес УК в зимний период неоднократно направлялись письма о необходимости проведения работ. Для закрытия неактуального обращения специалистом районной администрации в целях соблюдения технических требований портала была прикреплена фотография актуальная на текущую дату", - уточнили в мэрии.

В администрации заверили, что сейчас сектором по работе с порталом "Управляем вместе" администрации Перми приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям.