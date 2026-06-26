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В Перми ищут дом для овчарки Евы, хозяина которой убили - РИА Новости, 26.06.2026
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13:36 26.06.2026 (обновлено: 13:37 26.06.2026)
В Перми ищут дом для овчарки Евы, хозяина которой убили

В Перми волонтеры ищут новый дом для немецкой овчарки Евы, хозяина которой убили

© Фото : Гульнара РахматоваНемецкая овчарка Ева
Немецкая овчарка Ева - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Гульнара Рахматова
Немецкая овчарка Ева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры в Перми ищут новый дом для немецкой овчарки Евы, хозяйка которой умерла от онкологии, а хозяина убили.
  • Ева три дня провела в квартире на месте преступления, сейчас живет в общем вольере с другими собаками приюта.
  • Волонтеры подчеркивают, что Ева адекватна, приучена к выгулу на поводке, умеет дружить с животными и детьми, ее скоро стерилизуют и можно будет забрать.
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры в Перми ищут новый дом для немецкой овчарки Евы, хозяйка которой умерла от онкологии, а хозяина убили, собака сидела в квартире на месте преступления три дня голодная, рассказала РИА Новости куратор животного Гульнара.
По словам волонтеров, изначально Ева жила у пермяка, который отправился на СВО. Он передал собаку своей знакомой.
© Фото : Гульнара РахматоваНемецкая овчарка Ева
Немецкая овчарка Ева - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Гульнара Рахматова
Немецкая овчарка Ева
"Женщина умерла от онкологии. С этой женщиной жил мужчина, его недавно убили. Ева с 12 июня три дня сидела в этой квартире в Индустриальном районе (на месте преступления - ред.), там также был кот. Не понятно, что они ели. С котом она ладит. Его забрали родственники бойца СВО", - рассказала собеседница.
Она добавила, что овчарке семь лет, она классического черно-рыжего окраса, приучена к выгулу на поводке, может ездить в транспорте, умеет дружить с животными и детьми. Сейчас она живет в общем вольере с другими собаками приюта, к чему совсем не привыкла.
"Еву скоро стерилизуют, ее можно забирать. Собака адекватная. Очень надеемся найти ей новый дом", - подчеркнула Гульнара.
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