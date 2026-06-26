В Перми ищут дом для овчарки Евы, хозяина которой убили

Краткий пересказ от РИА ИИ Волонтеры в Перми ищут новый дом для немецкой овчарки Евы, хозяйка которой умерла от онкологии, а хозяина убили.

Ева три дня провела в квартире на месте преступления, сейчас живет в общем вольере с другими собаками приюта.

Волонтеры подчеркивают, что Ева адекватна, приучена к выгулу на поводке, умеет дружить с животными и детьми, ее скоро стерилизуют и можно будет забрать.

ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры в Перми ищут новый дом для немецкой овчарки Евы, хозяйка которой умерла от онкологии, а хозяина убили, собака сидела в квартире на месте преступления три дня голодная, рассказала РИА Новости куратор животного Гульнара.

По словам волонтеров, изначально Ева жила у пермяка, который отправился на СВО. Он передал собаку своей знакомой.

© Фото : Гульнара Рахматова Немецкая овчарка Ева © Фото : Гульнара Рахматова Немецкая овчарка Ева

"Женщина умерла от онкологии. С этой женщиной жил мужчина, его недавно убили. Ева с 12 июня три дня сидела в этой квартире в Индустриальном районе (на месте преступления - ред.), там также был кот. Не понятно, что они ели. С котом она ладит. Его забрали родственники бойца СВО", - рассказала собеседница.

Она добавила, что овчарке семь лет, она классического черно-рыжего окраса, приучена к выгулу на поводке, может ездить в транспорте, умеет дружить с животными и детьми. Сейчас она живет в общем вольере с другими собаками приюта, к чему совсем не привыкла.