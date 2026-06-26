Пентагон закупил ракеты AIM-9X более чем на миллиард долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 1,1 миллиард долларов для производства тактических ракет AIM-9X.
- Контракт включает производство и поставку 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США и 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков, а также сопутствующего оборудования.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 1,1 миллиард долларов для производства тактических ракет AIM-9X, следует из заявления ведомства.
Согласно заявлению ведомства, контракт включает в себя производство и поставку 1653 тактических ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США и 336 AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков, а также широкий спектр сопутствующего оборудования, запчастей и учебных снарядов.
Производство распределено по нескольким американским городам, а также Канаде (Онтарио) и Германии (Хайльбронн). Окончание работ запланировано на сентябрь 2029 года.
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