Рейтинг@Mail.ru
Пентагон закупил ракеты AIM-9X более чем на миллиард долларов - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 26.06.2026
Пентагон закупил ракеты AIM-9X более чем на миллиард долларов

Пентагон закупил тактические ракеты AIM-9X на 1,1 миллиарда долларов

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 1,1 миллиард долларов для производства тактических ракет AIM-9X.
  • Контракт включает производство и поставку 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США и 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков, а также сопутствующего оборудования.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 1,1 миллиард долларов для производства тактических ракет AIM-9X, следует из заявления ведомства.
"Компания Raytheon, Тусон, Аризона, удостоена контракта с предельной стоимостью 1,1 миллиард долларов США… Данное дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X", - сообщает Пентагон.
Самолет E-4B - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета Судного дня
25 июня, 03:34
Согласно заявлению ведомства, контракт включает в себя производство и поставку 1653 тактических ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США и 336 AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков, а также широкий спектр сопутствующего оборудования, запчастей и учебных снарядов.
Производство распределено по нескольким американским городам, а также Канаде (Онтарио) и Германии (Хайльбронн). Окончание работ запланировано на сентябрь 2029 года.
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD
25 июня, 00:43
 
В миреСШАТусонАризонаМинистерство обороны СШАRaytheon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала