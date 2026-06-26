Посетителей небоскреба в Пекине эвакуировали из-за врезавшегося самолета

Очевидец, работающий в соседнем здании, заявил изданию, что около 17.40 услышал громкий удар, однако самого столкновения не видел. Газета отмечает, что на данный момент остается неясным, привела ли авария к человеческим жертвам и сколько человек находилось на борту самолета. Также неизвестны происхождение воздушного судна и обстоятельства, приведшие к катастрофе.