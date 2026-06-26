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Посетителей небоскреба в Пекине эвакуировали из-за врезавшегося самолета - РИА Новости, 26.06.2026
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19:45 26.06.2026
Посетителей небоскреба в Пекине эвакуировали из-за врезавшегося самолета

Посетителей самой высокой башни Пекина эвакуировали из-за врезавшегося самолета

© Фото : соцсетиОбломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай
Обломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : соцсети
Обломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небольшой спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина — Citic Tower.
  • Столкновение вызвало эвакуацию людей и привело к падению обломков в центральном деловом районе Пекина.
  • На данный момент остается неясным, привела ли авария к человеческим жертвам и сколько человек находилось на борту самолета.
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Посетителей самого высокого здания китайской столицы эвакуировали после того, как в пятницу с башней столкнулся небольшой самолет, сообщает газета South China Morning Post.
"Небольшой спортивный самолет в пятницу врезался в самый высокий небоскреб Пекина - Citic Tower, что вызвало эвакуацию людей и привело к падению обломков в центральном деловом районе китайской столицы", - пишет газета.
Поврежденный фасад башни CITIC Tower в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Полиция Пекина усилила меры безопасности вокруг самой высокой башни города
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Очевидец, работающий в соседнем здании, заявил изданию, что около 17.40 услышал громкий удар, однако самого столкновения не видел. Газета отмечает, что на данный момент остается неясным, привела ли авария к человеческим жертвам и сколько человек находилось на борту самолета. Также неизвестны происхождение воздушного судна и обстоятельства, приведшие к катастрофе.
Ранее корреспонденты РИА Новости в Пекине сообщали о том, что по состоянию на 21.50 (16.50 мск) вокруг башни CITIC были усилены меры безопасности, выставлены машины правоохранителей и специальной полиции, сконцентрировано большое количество полицейских работников. Периметр вокруг башни огорожен, полиция запрещает проход в здание.
Несколько часов назад в китайской соцсети Weibo появились сообщения о том, что с башней произошло столкновение некоего летающего объекта, позже все подобные сообщения были удалены. Официальных сообщений от китайских СМИ не поступало.
Башня CITIC является самым высоким зданием Пекина, ее высота превышает 525 метров, башня расположена в центре финансового квартала города.
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