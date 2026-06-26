Эксперт по кадрам рассказала, можно ли заменить отпуск деньгами

Краткий пересказ от РИА ИИ Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 дней предоставляется для отдыха и восстановления сил, и получить денежную компенсацию вместо него нельзя.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам, работникам до 18 лет и работникам, занятым на вредных и опасных работах.

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 дней предоставляется для отдыха и восстановления сил, поэтому работник не может получить вместо него денежную компенсацию, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

Она отметила, что оплачиваемый отпуск по закону предусматривает выплату отпускных, их размер зависит от среднедневного заработка сотрудника.

"В рамках вопроса нам важен ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 28 дней в году - и дополнительный отпуск, положенный тем, кто работает во вредных и опасных условиях, на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил", - сказала Котлярова.

По ее словам, согласно статье 126 ТК РФ , часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, - дополнительный отпуск - по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Также нужно оформить приказ. Сведения о замене отпуска деньгами вносят в график отпусков и личную карточку работника.

"Но не допускается замена денежной компенсацией ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях", - отметила собеседница.