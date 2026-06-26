СМИ: Белый дом изучает сообщения об атаке на судно в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом изучает сообщения о предполагаемой атаке на судно в районе Ормузского пролива, которую мог совершить Иран.

Президент Дональд Трамп дал понять, что Иран не может препятствовать свободному судоходству в проливе.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Белый дом изучает сообщения о предполагаемой атаке на судно в районе Ормузского пролива, которую, как утверждается, мог совершить Иран, сообщает Белый дом изучает сообщения о предполагаемой атаке на судно в районе Ормузского пролива, которую, как утверждается, мог совершить Иран, сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура

"Белый дом осведомлен об этих сообщениях и изучает их. Президент (Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что Иран не может препятствовать свободному судоходству в проливе", – приводит телеканал слова американского чиновника.

Официальных публичных заявлений со стороны властей США по этому поводу пока не было.