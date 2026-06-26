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СМИ: Белый дом изучает сообщения об атаке на судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 26.06.2026
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17:31 26.06.2026
СМИ: Белый дом изучает сообщения об атаке на судно в Ормузском проливе

NBC: Белый дом изучает сообщения об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом изучает сообщения о предполагаемой атаке на судно в районе Ормузского пролива, которую мог совершить Иран.
  • Президент Дональд Трамп дал понять, что Иран не может препятствовать свободному судоходству в проливе.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Белый дом изучает сообщения о предполагаемой атаке на судно в районе Ормузского пролива, которую, как утверждается, мог совершить Иран, сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура.
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"Белый дом осведомлен об этих сообщениях и изучает их. Президент (Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что Иран не может препятствовать свободному судоходству в проливе", – приводит телеканал слова американского чиновника.
Официальных публичных заявлений со стороны властей США по этому поводу пока не было.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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